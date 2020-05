Coronavirus, Basket A: lettera della Vanoli Cremona ai propri tifosi

CREMONA (10 maggio 2020) - La Vanoli Basket ha inviato una lettera aperta ai propri sostenitori che a causa dell'emergenza Coronavirus e del blocco totale dell'attività sportiva, non hanno potuto usufruire dei rispettivi abbonamenti. Questo il testo:

"Amici tifosi Vanoli e amanti della Pallacanestro,

da qualche giorno in Italia è iniziata la cosiddetta Fase 2 di questo difficile periodo che ci ha visto tutti quanti coinvolti nella lotta contro il Covid-19. E la nuova fase interessa in diversi modi anche il mondo dello sport.

Non vogliamo nasconderci. Il momento è di estrema difficoltà per tutti, e il basket, nel nostro caso, non fa eccezione.

Nelle prossime settimane proveremo a immaginare il nostro futuro sulla base delle certezze che si andranno man mano costruendo, tenuto conto anche delle numerose complicazioni che si sono venute a creare nel rinnovo delle sponsorizzazioni con diversi nostri partner per le oggettive e più che ovvie difficoltà del momento.

Difficoltà che hanno colpito pure il nostro pubblico, che è da sempre il nostro primo sostenitore.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri tifosi che in queste settimane non solo non hanno avanzato richieste di rimborso – chiedendo in qualche caso semplici informazioni in merito – ma ci hanno fatto sentire tutto il loro affetto attraverso i social media, alcuni esprimendo anche il desiderio di rinunciare a qualsiasi pretesa.

Anche noi abbiamo provato a far sentire loro la nostra vicinanza attraverso iniziative come quella della consegna dei pacchi ai nostri abbonati over 75, resa possibile dai nostri sponsor che non possiamo che ringraziare nuovamente.

Vanoli Basket Cremona seguirà, in tema di rimborsi, le linee dettate dal decreto ministeriale 'Cura Italia'.

I tifosi che lo riterranno opportuno avranno tempo da oggi e fino a Lunedì 25 maggio per inoltrare la relativa istanza sulla quota parte dell’abbonamento non usufruita; rimborso che verrà poi erogato attraverso l’emissione di un voucher di credito spendibile sul ticketing della prossima stagione. Attendiamo le richieste da chi volesse esercitare il suo diritto all’indirizzo mail ticketing@vanolibasket.com, compilando il modulo qui sotto predisposto, allegando foto dell’abbonamento fronte e retro e copia del documento d’identità corrispondente all’intestatario dell’abbonamento.

Una volta inviato il tutto sarà possibile ritirare il voucher esclusivamente presso la biglietteria del PalaRadi, nei giorni e orari che verranno comunicati prossimamente.

Vanoli Basket Cremona augura a tutti una pronta ripresa, nell’attesa di ritrovarsi nel nostro amato PalaRadi non appena le normative in vigore lo consentiranno".

