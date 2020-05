«Uniti per la Provincia di Cremona», 9 nuove donazioni

CREMONA (8 maggio 2020) - Sono 9 le donazioni registrate nelle ultime 24 ore in favore dell'associazione Uniti per la Provincia di Cremona. Grazie alla generosità di cittadini, aziende ed enti sono dunque stati raccolti altri 10.048,58 euro che portano il monte donazioni a 3.891.657,38 euro. Denaro che è stato impiegato e verrà impiegato per sostenere il territorio. E' importante continuare a raccogliere risorse per continuare sulla strada della solidarietà.

Per partecipare alla raccolta fondi promossa da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Confartigianato Imprese Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative si possono utilizzare

IBAN: IT13Z0845411404000000231085

PayPal (il beneficiario da indicare è Uniti per la provincia di Cremona Onlus)

Satispay

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

