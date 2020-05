Coronavirus, in provincia 16 nuovi casi e 6 decessi

CREMONA (8 maggio 2020) - In provincia di Cremona si registrano 16 nuovi casi di positività al Coronavirus. Salgono così a 6.219 il numero totale di malati nel nostro territorio. Sei invece i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.044.

Sono 609 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Lombardia per un totale di 80.723 ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. Si tratta quindi di un dato inferiore a quello degli ultimi giorni. I decessi sono arrivati a 14.939 (+94), i ricoverati nei reparti normali a 5.703 (in diminuzione di 146) mentre il numero

di ricoverati in terapia intensiva è sceso a 400 (-80 rispetto a ieri). I tamponi effettuati sono stati 10.993 per un totale di

466.287.

Non è mai stato così basso il numero di ricoverati in terapia intensiva per Covid in Lombardia negli ultimi due mesi. Con una diminuzione di 80 rispetto a ieri, sono infatti 400 i pazienti. Si tratta del numero più basso dall’8 marzo, quando in terapia intensiva erano ricoverate 399 persone. Il picco è stato invece il 3 aprile con 1381.

I malati di Coronavirus in Italia sono 87.961, in calo di 1.663 rispetto a ieri. Lo comunica la Protezione Civile. Si sono superate le 30 mila vittime: i decessi sono 30.021, con un incremento di 243 in un giorno (ieri era 274). Sale il numero dei guariti: sono 99.023, 2.747 in più rispetto a ieri. Il totale dei contagiati (positivi, vittime e guariti) sono 217.185 (+1.327 rispetto a ieri). Quasi il 50% si registrano in Lombardia (643). Sono 1.168 le terapie intensive, 143 meno di ieri.

