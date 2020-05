Celebrata a Cremona la Festa della Croce Rossa con Raoul Bova

CREMONA (8 maggio 2020) - La Giornata Mondiale della Croce Rossa rischiava di passare inosservata sul calendario del Comitato di Cremona dove da febbraio campeggiano in rosso solo turni massacranti e uscite in emergenza. Tempo stravolto ed esistenze dedicate al soccorso. A riaccendere i riflettori sull’8 maggio 2020 è stata la visita del presidente nazionale e internazionale, Francesco Rocca, che - accompagnato dal testimonial Raoul Bova - questa mattina ha fatto tappa anche in via Persico durante la sua visita dedicata alle zone più colpite dalla pandemia: Codogno, Alzano Lombardo e Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO