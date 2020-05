“Memorial Massimo Lazzari”, sospesa la sesta edizione

CREMONA (8 maggio 2020) - Purtroppo il Sesto “Memorial Massimo Lazzari”, torneo di calcetto aziendale dei dipendenti dell'Arvedi, a causa di forza maggiore non si è potuto realizzare. L’evento che vuole ricordare l’amico e collega Massimo, dipendente dell’Acciaieria Arvedi, scomparso per una grave malattia sei anni fa, anche se già organizzato per il 16 maggio è stato rimandato a data da destinarsi. Gli organizzatori avevano avuto la disponibilità del CRAL ASC di poter utilizzare le loro strutture e i loro spazi per una buona riuscita della manifestazione.

Il Memorial sostiene ormai da anni l’Associazione Cremonese Per La Cura Del Dolore (ACCD) con l’aiuto di vari sponsor tra cui la Fondazione Arvedi Buschini. La speranza degli organizzatori è comunque quella di poterlo svolgere al più presto per sottolineare che Massimo non è stato dimenticato e che il suo amore per la vita è ancora vivo nel ricordo dei suoi amici e famigliari.

