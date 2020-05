Il saluto di Cremona agli operatori della Samaritan's Purse

CREMONA (7 maggio 2020) - Nella sala dei Quadri di palazzo comunale, il sindaco Gianluca Galimberti, affiancato da alcuni assessori, accoglie una delegazione degli operatori di Samaritan’s Purse in procinto di lasciare Cremona. All’incontro intervengono Lara Raffaini, Elena Bergamaschi e Chiara Luccarini, dipendenti del Comune di Cremona, stabilmente presenti sul campo dal 17 marzo scorso, in rappresentanza dell’ente locale per il supporto logistico e i rapporti con il territorio. Prima del rientro nei loro Paesi di origine, il sindaco desidera ringraziare, a nome della città, gli operatori di questa organizzazione umanitaria che hanno dato un prezioso aiuto in un momento così drammatico per Cremona e l’intera provincia.

