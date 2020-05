In arrivo altre 120.000 mascherine dalla Regione per le comunità

CREMONA (4 maggio 2020) - In arrivo un altro lotto di mascherine dalla Regione Lombardia: 120.000 per le comunità locali, 1.700 per le funzioni fondamentali della Provincia e 1.500 per le Polizie locali del territorio.

"In poche ore distribuiremo ai sindaci, attraverso i volontari di Protezione Civile, le mascherine che ci sono giunte dalla Regione. Ora però vanno monitorati con massima attenzione tutti gli indicatori dell'avvio della fase due, invitando tutti ad attuare scrupolosamente le precauzioni e disposizioni indicate dal Governo e dalla Regione, in tal modo da consentire così poi l'avvio della fase 3 in piena sicurezza", ha precisato il presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni.

Ha continuato Signoroni: "Le priorità rimangono collegate agli aspetti economici. Servono liquidità per le imprese, per gli esercizi e per i lavoratori e snellimento degli iter burocratici per le relative misure di sostegno economico. Inoltre, le stesse richieste dei pendolari ed utilizzatori delle linee ferroviarie vanno accolte ed anche la Regione deve fare la sua parte, mettendo a disposizione tutte le corse come lo erano nella situazione ante dicembre 2019, agevolando così i pendolari stessi, soprattutto in questo delicato periodo, e dando il via a quei raddoppi e riqualificazioni delle linee che le nostre comunità da anni attendono, non solo sulle tratte Mantova-Cremona-Milano e Brescia - Fidenza. Infine vi è tutto il discorso collegato alla viabilità stradale ed alle nuove opere nel Sud Lombardia. Questa è l'ora degli investimenti non delle promesse".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO