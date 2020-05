Fase 2: Gallera, mercoledì delibera su sorveglianza sanitaria

MILANO (4 maggio 2020) - «Pronto soccorso, ricoverati e terapie intensive sono il nostro grande campanello d’allarme». Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Mattino Cinque, parlando dei parametri che saranno monitorati nella fase 2 dell’emergenza Covid per valutare nuove aperture o chiusure. «I dati saranno l’incremento dei postivi ma soprattutto l’incremento dei ricoverati e delle terapie intensive» unitamente «all’andamento delle chiamate al Pronto soccorso» ha spiegato Gallera. Inoltre «mercoledì porteremo» in Giunta «una delibera per il tracciamento e la sorveglianza sanitaria, per cui l’elemento di quante persone avranno 37.5 di febbre e verranno messe in isolamento sarà poi il nostro grande barometro».

«Sono giorni delicati, oggi ma ancor di più il 18 maggio, quando si riaprirà moltissimo. Oltretutto gli effetti di un’eventuale crescita del contagio li vediamo 10 giorni dopo, quindi è chiaro che siamo vigili» ha spiegato Gallera. Per l’assessore, «il trasporto pubblico locale è uno dei grandi nodi, dovranno esserci degli steward che come al supermercato fanno entrare uno alla volta e quando è pieno non si entra più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO