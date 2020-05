Coronavirus, Barilla dona 1 milione di colazioni alla Croce Rossa Italiana

PARMA/CREMONA (4 maggio 2020) - C'è un'azienda tra le più importanti del made in Italy che si sta distinguendo, in questo delicato e tragico momento caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus, per la grande opera di solidarietà nei confronti di chi è in prima linea nella lotta al Covid-19. Mulino Bianco/Barilla Spa ha deciso di incrementare le donazioni abituali devolvendo 1 milione di colazioni alla Croce Rossa Italiana a sostegno delle persone in difficoltà. Ma anche i clienti possono contribuire, convertendo in donazioni i punti 'Chicchi di grano' raccolti sul sito nelmulinochevorrei.it. Mulino Bianco ne raddoppierà il valore per trasformarlo in ulteriori colazioni da devolvere alla Croce Rossa Italiana.

