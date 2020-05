Nozze rinviate, i promessi sposi si giurano in casa amore eterno

CREMONA (4 maggio 2020) - Il 2 maggio avrebbero dovuto sposarsi: sala per le cerimonie civili fissata, ristorante pronto ad accogliere gli invitati, bomboniere, fiori, abiti. Tutto pronto. Ma è arrivato il virus. Anzi, una pandemia. Così, Monica e Luca si sono ritrovati promessi sposi al tempo del Covid-19. Dopo molte riflessioni, la decisione: le nozze, quelle ufficiali con parenti e amici, sarebbero state rinviate a tempi più sereni; ma la data della loro unione, quella più profonda, sarebbe rimasta invariata. Il matrimonio si doveva fare, nonostante tutto e tutti. E così è stato: sabato mattina sono diventati «marito e moglie» con una cerimonia privata nella loro casa, divenuta non solo rifugio dove trascorrere la quarantena ma anche altare del loro amore. «Sappiamo che non ha alcun valore legale, ma a noi importava suggellare questo momento: è stato molto emozionante e non sono mancante le lacrime — racconta ridendo Monica —. Nel nostro cuore il 2 maggio era la data. Appena prima del lockdown Luca è riuscito a recuperare le fedi in gioielleria: anche sugli anelli c’è inciso questo giorno, scelto dopo mille peripezie. Forse è per questo che gli siamo legati così tanto: dal momento in cui abbiamo deciso di sposarci ci sono stati anche diversi avvenimenti personali che ci hanno tenuto in bilico. Poi, l’emergenza sanitaria ci ha costretti a prendere una decisione definitiva. Ma non abbiamo voluto arrenderci del tutto: ecco, la nostra è stata una resistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO