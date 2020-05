Coronavirus, laurea con dedica al professore morto il giorno prima

CREMONA (4 maggio 2020) - Si sa quanto sia importante il ruolo del professore che decide di seguire uno studente nel lavoro di tesi per la laurea. Ma in tempi di Covid-19 può capitare che la figura del docente relatore venga a mancare improvvisamente, proprio il giorno prima della discussione. E allora lo scoramento è tanto, uno scoramento che fa a pugni con la gioia per aver concluso il percorso di studi, perlopiù un percorso faticoso e impegnativo come quello del Politecnico. Tutto questo è accaduto a due ragazzi cremonesi che hanno discusso — da casa come ormai consuetudine — la loro tesi di laurea di aspiranti ingegneri. Collegati dalla loro scrivania, ma idealmente presso il Deib, Dipartimento Elettronica, e Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, Pietro Chittò, 24 anni, di Gadesco Pieve Delmona, e Andrea Lamparelli, 24 anni, di Sospiro hanno conseguito la laurea magistrale in ingegneria informatica. La presidente Mariastella Matera, che ha seguito gli studi nella loro ultima fase, ha puntualizzato che si tratta di ricerche importanti che dovranno essere sicuramente portate avanti per completare il lavoro del professor Daniel Florian.

