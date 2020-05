Coronavirus, matrimonio per quattro: un anniversario di dolore

OSTIANO (4 maggio 2020) - Oggi, nel 1963, a Ostiano si celebrava un matrimonio speciale. Era un sabato mattina quando le campane della parrocchiale suonarono a festa non per una, ma per due coppie di sposini. L’eccezionale cerimonia con doppio rito nuziale non fu un semplice vezzo, ma un atto di fede, perché non si può dividere il cielo né separare ciò che la natura ha congiunto. Quel giorno, infatti, nel paese sull’Oglio si sposarono le gemelle Bodini: Costanza giurò amore eterno ad Arnaldo Bregalanti, mentre Aldina disse «sì» ad Amore Superfluo. Che sembrerebbe proprio un alias da romanzo esistenzialista, se i registri anagrafici del comune di Gottolengo, suo paese natale, non conservassero traccia dell’autentico accostamento fra nome e cognome.

Di quei quattro giovanotti che esattamente 57 anni fa condivisero con gioia il giorno del loro matrimonio, oggi non è sopravvissuto nessuno. L’ultimo ad andarsene, dopo aver detto addio all’adorata moglie pochi anni prima, è stato Arnaldo. Si è arreso al Coronavirus esattamente un mese fa. E, oggi, la figlia Carla Bregalanti ricorda il papà. «Per me è un giorno di grande emozione e di enorme commozione – dice Carla –. Sono certa che mamma e papà stiano festeggiando in cielo il loro anniversario».

