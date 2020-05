Coronavirus, dal Brasile l’app che traccia i contagi

PADERNO PONCHIELLI (4 maggio 2020) - In Brasile c’è un 33enne che si fa onore nella guerra anti-Covid. Si chiama Marco Milanesi di Paderno che dal 2015 vive nel paese sudamericano dove ha trovato l’amore che si chiama Beatriz. Con una laurea in agraria e il dottorato Agrisystem alla Cattolica di Piacenza, di mestiere fa il ricercatore alla facoltà di veterinaria dell’Università di Aracatuba nello Stato di San Paolo. Fa parte di un team che ha sviluppato un’applicazione web che usa i dati dei contagi in tutto il mondo per analizzare il livello di crescita della pandemia. I numeri di questo modello matematico spiegano come rallenta o accelera l’infezione in un’area geografica e in base all’andamento della curva sono quindi in grado di dire se le restrizioni sono efficaci. «I calcoli che facciamo sono in grado di identificare in quale fase della diffusione del virus ci stiamo trovando, vale a dire in quella lenta, esponenziale, di rallentamento, stazionaria o lineare e proprio quest’ultima è il traguardo che vorremmo tagliare, rilevare cioè nuovi casi sporadici ogni giorno». Uno strumento utile per monitorare gli effetti delle decisioni di chi governa.

