Coronavirus, l'abbraccio con la figlia dopo 2 mesi: così Angelo ha vinto la sua battaglia

CREMONA (4 maggio 2020) - Basterebbe l’immagine di quell’abbraccio fra papà e figlia, che posano per una fotografia stretti l’uno all’altra dopo quasi due mesi da incubo, a raccontare la gioia della famiglia del 63enne Angelo Gualazzi. Ma a volerla descrivere a parole, anche per dare speranza a quanti stanno ancora lottando contro il Covid-19, è proprio la sua Valentina. Che archiviate lacrime e paura, ora è tornata a sorridere.

«Mio padre ha iniziato a stare male a fine febbraio, soliti sintomi e cioè febbre alta e tosse – spiega –. Poi però le sue condizioni sono peggiorate, faceva fatica a respirare e il 6 marzo, dopo circa una settimana di febbre costante, è stato ricoverato in ospedale a Cremona. La Tac ha rilevato la polmonite interstiziale bilaterale». Sono così iniziate le terapie, ma la saturazione bassa ha reso necessario anche l’ossigeno, somministrato tramite mascherina. «Fino a che il 10 marzo, a mezzanotte e mezza, ci è arrivata una telefonata – ricorda Valentina –: dall’ospedale di Cremona ci hanno infatti avvisato che le sue condizioni si erano aggravate e che sarebbe stato necessario intubarlo e trasferirlo a Busto Arsizio». Lì sono iniziati i giorni peggiori, di continua e angosciante attesa, mentre il padre lottava in terapia intensiva. La chiamata più importante è arrivata il 19 marzo: nel giorno in cui si celebra la festa del papà, quest’anno i ruoli si sono invertiti, perché è stato Angelo a fare un regalo prezioso alla figlia. «É stato bellissimo risentire la sua voce, ci siamo commossi entrambi – dice Valentina –. Papà è poi tornato a casa il 30 marzo, grazie ai miei amici della Croce Rossa di Parma, dove sono volontaria, che sono andati a prenderlo. Sabato 2 maggio sono arrivati gli esiti dei tamponi di controllo: negativi. E allora ci siamo finalmente abbracciati».

