Piscina comunale, la gestione rimane a Sport Management

CREMONA (30 aprile 2020) - L’Amministrazione Comunale prende atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso in senso favorevole alla Società Sport Management l'appello da questa promosso. La precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia era invece di senso contrario. In sintesi, il Consiglio di Stato non mette in discussione i reiterati inadempimenti perpetrati dal concessionario, ma ha considerato gli stessi di gravità non tale da giustificare l'interruzione del rapporto contrattuale, a differenza di quanto invece sancito dal giudice di primo grado. A tale proposito si cita testualmente quanto riportato nella sentenza al punto 5.4

“Allo stato, perciò, i pur significativi inadempimenti della concessionaria (tali cioè che, se ripetuti in futuro con analoga frequenza, potrebbero effettivamente condurre alla risoluzione del contratto), così come accertati e contestati nel procedimento e nel provvedimento impugnato, non assurgono al livello di gravità richiesto dalla prima parte della riportata clausola dell’art. 15 della convenzione, né sono idonei al corretto utilizzo della clausola risolutiva espressa come congegnata nella seconda parte”. "Riconfermiamo la convinzione di aver adottato le determinazioni più consone e adeguate alla situazione a suo tempo determinatasi presso l'impianto natatorio comunale. Pertanto, dopo questo periodo di incertezza dettata dalla diffusione della pandemia e della ben nota conseguente emergenza sanitaria che obbliga a gestire una necessaria fase di transizione, nei mesi successivi l’Amministrazione è rafforzata nell’idea di continuare con il consueto lavoro, rigoroso e attento, di vigilanza per garantire il puntuale rispetto degli obblighi contrattuali a carico al gestore, Sport Management".

