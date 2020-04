Informativa al Parlamento del premier Conte

Il Governo "non ha mai improvvisato in solitaria"; ha sempre interagito con il Parlamento, le parti sociali, gli enti locali, i comitati tecnico-scientifici. Così il premier Conte alla Camera. Messo in campo "un modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio". Il governo ha sempre avuto presente i valori costituzionali, ha detto Conte e poi: questo piano contiene anche misure impopolari, non è programma per consenso.

«Per offrire al Paese una prospettiva più ampia, strutturale e ambiziosa, il governo intende presentare nei prossimi giorni un secondo decreto legge per la rinascita economica e produttiva dell’Italia». C'è «l'urgenza» di «riattivare investimenti pubblici e privati con un’agenda pubblica che deve predisporre un ambiente normativo il più favorevole possibile» a partire da «infrastrutture, innovazione verde e digitale».