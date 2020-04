Fiori al Cimitero: a Cremona li potranno consegnare gli esercenti su richiesta dei parenti

CREMONA (30 aprile 2020) - Riparire i cimiteri di Cremona, come richiesto da più parti? Per ora non se ne parla ma l'aAmministrazione comunale, come si legge in una nota diffusa dal Comune, "è consapevole che la chiusura prolungata del Civico Cimitero, stabilita dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2020 e confermata nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sta creando profondo disagio a chi vorrebbe presenziare alla sepoltura dei propri cari e collocare un fiore. Il DPCM del 26 aprile scorso prevede la riapertura del commercio al dettaglio di fiori dal 4 maggio. Alla luce di tale disposizione, l'Amministrazione comunale ha pensato ad una modalità per rispondere, almeno in parte, al desiderio di rendere omaggio ai propri cari ricordandoli con un gesto di affetto, qual è appunto quello di deporre un fiore". Chi lo desidera, dunque, da lunedì 4 maggio, potrà rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia che provvederà poi a recapitare i fiori al Civico Cimitero dove gli addetti li deporranno nel luogo indicato dal parente. La consegna da parte dei fioristi dovrà essere concordata tramite prenotazione telefonica al numero che nel frattempo sarà loro comunicato. "Ci sembra un giusto gesto di vicinanza a tutte le famiglie colpite da una perdita di un proprio caro in questo difficile e triste momento”, è il commento dell'Amministrazione.

