Coronavirus, coi ganci salvaorecchie mascherine più comode

CREMONA (30 aprile 2020) - Le mascherine. Chirurgiche, non chirurgiche, con filtro, senza, lavabili, usa e getta, troppo care, distribuite gratuitamente, comunque indispensabili e al momento, inevitabili. Quel che è certo è che di qualunque modello siano, se portate molte ore ogni giorno, provocano anche piaghe dietro le orecchie e così ad un cremonese è venuta un’idea. «Ho un negozio di computer e una stampante 3D e ho pensato che avrei potuto realizzare dei gancetti per bloccare gli elastici della mascherina dietro la nuca. Evitando così d’ora in poi, di inserirli dietro le orecchie sfregandole per tutto il giorno. Un sistema semplice che però ha risolto un piccolo grande problema». A raccontare come è nato il softworld (dal nome del negozio di cui è titolare), è l’ideatore, Stefano Miglioli. «Ho iniziato a stamparli e li ho subito consegnati ad un’amica che è infermiera in terapie intensive. Per lei, i suoi colleghi, i medici. E poi a chiunque me li chiedesse. L’unico problema è che ora le richieste sono diventate tantissime e faccio fatica a produrre tutti quelli che vorrei».

Insomma, avrebbe potuto creare un business... «Fosse stato per le richieste assolutamente si e poi c’è stato chi proprio me lo ha proposto, ma questa è un’iniziativa che è nata per rendersi utili e ringraziare chi sta facendo tanto per noi e rimarrà assolutamente tale. Pensare che qualche sciacallo li ha messi in vendita in internet a 13 euro. Sarei milionario a questo punto. A chiunque abbia una stampante 3D, invece, io potrei passare subito il file Stl così potremo aumentare la produzione. La mia l’ho portata a casa perché così stampo di notte. Ma ci vogliono due ore e mezza per realizzarne appena 10. Per questo sarebbe fondamentale che anche altri li stampassero».

