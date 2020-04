Coronavirus, consumi in picchiata: a marzo crollo dell'81%

CREMONA (30 aprile 2020) - Un crollo dell’81 per cento rispetto all’anno precedente. L’ordine di grandezza del dato che fotografa l’andamento negativo dei consumi di mercato in provincia di Cremona nel mese di marzo era facilmente prevedibile, eppure ora, messo nero su bianco, non può non impressionare. La stima, contenuta nell’Osservatorio EY-Confimprese, si basa sull’analisi dei trend nei settori abbigliamento, ristorazione e non food (ovvero retail cosmetica, arredamento, servizi e cultura). A marzo la Lombardia è la regione che ha fatto registrare la tendenza peggiore nei consumi di mercato, con una picchiata dell’82,8 per cento, davanti a Toscana (-80,9 per cento), Emilia-Romagna (-80,5 per cento) e Veneto (-80 per cento). Il dato lombardo è trainato in particolare dalle province di Brescia, Bergamo e Mantova (-85 per cento). Soltanto Varese, Como (per entrambe -80 per cento) e Lecco (-74 per cento) hanno subito perdite inferiori a quelle di Cremona.

