Tentata rapina in farmacia a Milzano, arrestati due cremonesi

MILZANO/CREMONA (28 aprile 2020) - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova unitamente a quelli della Stazione di Pralboino, al termine delle indagini sulla tentata rapina ai danni della farmacia di Milzano avvenuta lo scorso 20 febbraio, hanno dato esecuzione a due Ordinanze Cautelari emesse dal GIP di Brescia su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. I militari, hanno raccolto le prove per giungere all’identificazione ed all’attribuzione delle responsabilità di due 30 enni incensurati di Cremona che, armati di un coltello e di un martello, si erano introdotti nella farmacia minacciando la titolare per impadronirsi dell’incasso, l’intervento deciso del marito della farmacista ha impedito ai malviventi di portare a termine il colpo costringendoli a precipitosa fuga. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto i due per il reato di tentata rapina aggravata e posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.

