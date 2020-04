Coronavirus, il premier Conte oggi sarà a Cremona

CREMONA (28 aprile 2020) - Ieri a Milano, Bergamo e Brescia, questa mattina a Genova per l'inaugurazione del nuovo Ponte Morandi, oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Cremona per continuare il suo tour istituzionale nelle province più colpite dall’emergenza Coronavirus: tappe e modalità dalla visita sono allo studio in queste ore, compatibilmente con la fitta agenda del premier. Conte farà visita anche all'ospedale Maggiore.

L’inserimento di Cremona nel programma “da campo” del presidente del Consiglio è stato sollecitato dall’intero territorio provinciale. Particolarmente attivo il deputato Pd cremonese Luciano Pizzetti.

