Coronavirus, Piacenza: restrizioni più rigide sulla ripartenza

PIACENZA (27 aprile 2020) - Da oggi Piacenza è l’unica provincia d’Italia con restrizioni più rigide sulla ripartenza. Fino al 3 maggio, infatti, nel resto del Paese potranno ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività siano rivolte prevalentemente all’export, e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. “Ciò, però, non potrà accadere nella provincia di Piacenza - spiega in una nota il governatore emiliano Stefano Bonaccini -, dove sono tuttora in vigore le misure regionali ulteriormente restrittive, anche per le attività economiche”. Decisione legata al fatto che i contagi arretrano più lentamente: nella giornata di ieri altri 56 positivi e 5 decessi. Per un totale di 831 morti accertati dall’inizio della pandemia (secondo l’Ausl sottostimati del 32%). Dati che conferiscono al Piacentino il primato negativo nazionale, e quindi mondiale, sul tasso di mortalità in proporzione agli abitanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO