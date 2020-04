Pensioni, assalto alle poste: sportelli quasi tutti riaperti

CREMONA (27 aprile 2020) - In fila agli sportelli delle Poste per ritirare la pensione per la seconda volta nell’era Covid-19, dopo che il mese scorso gli uffici postali del territorio si erano dimostrati in grado di reggere l’urto. Per evitare lo spauracchio assembramenti, il Governo ha confermato la turnazione alfabetica articolata su cinque giorni: si parte oggi con i cognomi che iniziano per A e B, domani tocca a quelli dalla C alla D, poi l’elenco prosegue mercoledì dalla E alla K, giovedì dalla L alla P e si chiude dalla Q alla Z nella mattinata di sabato. Tra l’altro i cittadini over 75 possono ricevere la pensione direttamente a casa per mano dei carabinieri grazie all’accordo stretto fra Poste Italiane e l’Arma. In più, questa volta il sistema postale può contare su un maggior numero di sportelli attivi: nella sede di Cremona centro, in via Verdi, è prevista l’apertura pomeridiana, mentre è destinata a prolungarsi la chiusura delle tre succursali di via del Vasto, via Brescia e piazza Fiume. Viene estesa a sei giorni – dal lunedì al sabato – l’apertura degli uffici di via Giuseppina e di via Boschetto, così come avviene nelle sedi territoriali di Casalbuttano, Castelleone, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Scannabue, Pandino, Piadena, Pizzighettone, Rivolta d’Adda, Soresina, Sospiro, Spino d’Adda, Vaiano Cremasco e Vescovato. Inoltre riapre al pubblico l’ufficio di Acquanegra.

