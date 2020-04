Coronavirus, flora e fauna spadroneggiano

CREMONA (27 aprile 2020) - A passeggio sul LungoPo Europa. Un capriolo, sembra una femmina, è stato avvistato e fotografato in piena notte di fronte alle società canottieri con sullo sfondo il fiume. L’animale è rimasto un po’ sorpreso dal flash, ma anche il fotografo, che si è trovato di fronte l’esemplare, non è stato da meno.

Molto probabilmente è la femmina della coppia che l’altra notte ha caricato un agente della vigilanza durante il giro di perlustrazione alla canottieri Flora. Il vigilante aveva appena finito il controllo quando ha sentito dei rumori provenire dal campo di calcio, si è avvicinato e i due caprioli gli sono andati contro, uno lo ha anche urtato e fatto cadere. Non si esclude che la coppia abbia fatto la tana nel folto del boschetto laterale al campo di calcio e allattato per qualche notte il cucciolo.

Gli addetti alla società, che sotto la supervisione del direttore Giulio Maldotti, garantiscono le necessarie manutenzioni, giustamente se ne guardano bene, per non disturbare, di andare a fare un controllo.

Gli animali si riprendono lo spazio? Così pare, in città due germani sono stati notati in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, è bastato il tempo di prendere il cellulare per una foto e sono volati. Si nota una proliferazione inusuale di quasi tutte le specie che popolano rogge e canali, gallinelle d'acqua, aironi, garzette, germani, anatre e tante nutrie.

