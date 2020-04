«Tutto online, le reti tengono e la città cablata guarda avanti»

CREMONA (27 aprile 2020) - «L’emergenza sanitaria sta accelerando il processo di digitalizzazione. Anche se in questo frangente è doloroso ricordarlo, è proprio durante le difficoltà che si cresce: nel momento del benessere si perpetuano status quo e pratiche abitudinarie. Vale anche per l’uso della tecnologia». Gerardo Paloschi, direttore Sviluppo territoriale e Affari istituzionali di Lgh-A2A, oltre che co-fondatore del Polo tecnologico di Cremona, riflette sull’opportunità digitale che emerge tra le pieghe della crisi epidemiologica. «Nel giro di pochi giorni Cremona, la Lombardia, il Paese hanno fatto un salto in avanti dal punto di vista dell’uso diffuso dell’Ict. E mi pare che le cose funzionino. Dopo l’emergenza, gli aspetti positivi di questo passo avanti tecnologico diventeranno un patrimonio acquisito. Penso alla didattica a distanza, che comunque non sostituirà mai la scuola, o al largo utilizzo dello smart working anche se, in questo momento, forse è più corretto dire lavoro da casa».

