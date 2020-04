Coronavirus, il sindaco di Cremona Galimberti esce dalla quarantena

CREMONA (25 aprile 2020) - Quarantena terminata per il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che questa mattina ha riabbracciato la propria famiglia prima di presenziare alle cerimonie del 25 Aprile. L'annuncio è arrivatro dallo stesso Galimberti attraverso il suo profilo Facebook: "Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà! Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo... Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!". Ben tornato, sindaco.

