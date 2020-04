Coronavirus, a Cremona 60 nuovi contagiati e 11 decessi

MILANO (24 aprile 2020) - Sono 1091 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 71.256 secondo i dati forniti dalla Regione. In calo i decessi che sono 166 (ieri 200) per un totale di 13.106. I posti in terapia intensiva sono calati di 34 unità a quota 756 e i ricoveri sono scesi di 401 per un totale di 8.791. I dimessi sono 1.162 (totale 45.382). I tamponi effettuati sono 11.583.

Sono solo 3 i nuovi casi positivi nella provincia di Lodi, dove si è sviluppato a fine febbraio il primo focolaio di coronavirus in Italia. Nelle altre province lombarde, migliora la situazione a Bergamo (11.002 casi, +56) e Cremona (5867, +60), mentre sono leggermente in salita i dati a Brescia (12.475, +167) e a Pavia (3991, +117). Undici i decessi in provincia di Cremona, per un totale di 972. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia.

Contagi 70165/71256 + 1091

Ricoveri non TI 9192/8791 -401

Ricoveri TI 790/756 - 34

Decessi 12940/13106 + 166

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10946/11002 + 56

BS 12308/12475 + 167

CO 2764/2871 + 107

CR 5807/5867 + 60

LC 2132/2149 + 17

LO 2833/2836 +3

MB 4317/4372 +55

MI 17277/17689 + 412 di cui Mi città 246

MN 3022/3057 + 35

PV 3874/3991 +117

SO 1056/1088 +32

VA 2340/2376+ 36

In fase di verifica 1483

Tamponi effettuati oggi 24 aprile:11583

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO