Coronavirus, gli effetti sul cuore: "L'ansia è nemica"

CREMONA (25 aprile 2020) - Da settimane si discute degli effetti del Covid-19 sul cuore, sia quelli in corso di malattia sia quelli post guarigione. A fare chiarezza, sottolineando anche criticità collaterali ma altrettanto serie, come il rinvio delle visite cardiologiche non urgenti e le conseguenze di paure ed ansia incontrollate, è il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Cremona, Gian Battista Danzi. Che insieme al suo team ha recentemente pubblicato studi interessanti, in primis quello sull’embolia polmonare acuta in pazienti Covid, comparso sull’European heart journal online.

Dottor Danzi, stando ad alcune statistiche, ad esempio quelle inglesi, il 25% dei pazienti gravi affetti da Coronavirus svilupperebbe patologie cardiache e in particolare danni al miocardio. La sua esperienza conferma questi dati?

«Al momento quantificare è difficile, ma è necessario essere molto chiari: un conto è se parliamo di pazienti con malattie cardiache già conclamate a cui si somma il Covid, un conto sono le compromissioni causate dal virus, che sono molto rare. Se facciamo un unico gruppo quella percentuale forse può essere realistica, ma è presto per dirlo. Noi stiamo cercando di analizzare, studiare i casi. Nella negatività di questa situazione, a Cremona sono stato positivamente sorpreso dal grande impegno dei ragazzi della Cardiologia nell’ambito della ricerca clinica. Nonostante in questi due mesi abbiano curato più il Covid che i cuori, hanno riscoperto l’importanza della ricerca e di questo sono molto contento. Abbiamo pubblicato cose interessanti, in particolare sull’embolia polmonare. Alla base ci sono osservazioni cliniche su casi cremonesi».

INTERVISTA INTEGRALE SU LA PROVINCIA DI SABATO 25 APRILE 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO