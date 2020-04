Coronavirus aggiornamento da Regione Lombardia

«Abbiamo fatto scuola, sul campo abbiamo dovuto maturare esperienza": lo ha detto parlando del covid l’Assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia Massimo Sertori. Per quanto riguarda la fase 2, «non possiamo restare in lockdown finchè non sarà sparito completamente il virus» e per questo «stiamo sollecitando il governo per stabilire chi debba iniziare a lavorare», «in base a chi sarà in grado di ottemperare alle disposizioni». Quindi "se ci sono attività» in grado di rispettare le misure di sicurezza, queste dovrebbero poter riaprire. «Crediamo che il sistema migliore sia questo», anche perché «dopo mesi di blocco ci saranno difficoltà nel ripartire». Sertori ha parlato anche della sentenza del Tar «che purtroppo ha annullato la possibilità del servizio a domicilio. Noi pensiamo che sia utile per dare la possibilità ai cittadini di superare le difficoltà di questo momento» e per questo "abbiamo fatto ricorso».