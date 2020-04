75° anniversario della Liberazione, Bella Ciao live con Lee Heesun

CREMONA (24 aprile 2020) - Domani, sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, aderendo alla proposta dell'ANPI nazionale, anche a Cremona risuoneranno le note della canzone Bella Ciao. L'esecuzione, in programma alle 15, avverrà però dal vivo: infatti, da una delle finestre dell'ex Sala Violini di Palazzo Comunale, Bella Ciao verrà intonata al violino da Lee Heesun, allieva del biennio magistrale dell'Istituto Superiori di Studi Musicali “C. Monterverdi” di Cremona. Non potendo scendere in piazza per il divieto di assembramenti, come stabilito dalle norme vigenti, sarà questo un modo per condividere, anche se lontani fisicamente, questa importante ricorrenza. Altrettanto lo si potrà fare la sera, alle 21, aderendo all'iniziativa che invita ad accendere una candela sui davanzali delle finestre, sui balconi, quale luce di speranza in memoria di chi è morto per la libertà.

