Coronavirus: Lombardia, fondo 11 milioni per abbattimento interessi

MILANO (22 aprile 2020) - Bando FAICRedito da 11,6 milioni di euro per ridurre il 'pricing' dei finanziamenti concessi alle piccole e piccolissime imprese lombarde di tutti i settori. L'iniziativa, resa nota da Unioncamere Lombardia, è realizzata in accordo con Regione Lombardia, Assessorato allo Sviluppo Economico e Assessorato all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi: due milioni e mezzo sono stanziati da Regione Lombardia e 9 milioni e 100.000 euro dalle Camere di Commercio lombarde. «A emergenza ancora in corso, siamo in una situazione nella quale molte attività hanno dovuto fermarsi e altre stanno proseguendo con difficoltà non solo organizzative ma anche finanziarie ed economiche», commenta il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, secondo il quale "diventa essenziale dare la possibilità alle imprese di disporre di risorse liquide, fondamentali per garantire la continuità aziendale, utilizzando risorse straordinarie. Questo bando consente di sostenere da subito la liquidità delle nostre imprese per facilitare la ripartenza, una volta terminata l'emergenza sanitaria. È fondamentale intervenire subito e le Camere di Commercio lo stanno facendo con la Regione con questa iniziativa». Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) lombarde che hanno stipulato un contratto di finanziamento di durata superiore ai 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso e prevede agevolazioni nel limite di 100.000 euro per operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000 euro. Le facilitazioni per le imprese riguardano l’abbattimento degli interessi fino al 3% e fino ad un massimo di 36 mesi, con un massimale di 5mila euro. Viene riconosciuta inoltre una copertura del 50% dei costi di garanzia, comprensiva dei costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dall’intermediario finanziario nel limite massimo del 5%. Le domande potranno essere presentate in modalità telematica con firma digitale a partire da martedì 29 aprile direttamente dalle imprese, oppure attraverso i Confidi di riferimento.

