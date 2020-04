Coronavirus, intuire l'evoluzione della malattia e la necessità di ricovero

PIACENZA (22 aprile 2020) - Da uno studio piacentino nuove speranze per la gestione dei pazienti Covid. Si tratta di una scoperta mondiale su come intuire l'evoluzione della malattia e la necessità di ricovero. Come fare a sapere se un paziente positivo al Covid-19, in fase iniziale della malattia, deve restare in ospedale perché rischia di peggiorare velocemente o se, invece, è possibile e sicuro curarlo a casa? Molti clinici in tutto il mondo, in queste settimane, si sono fatti questa domanda. Una prima e importantissima risposta a livello internazionale è arrivata appunto dall’ospedale di Piacenza che ha pubblicato in questi giorni uno studio sulla rivista americana Radiology, riferimento globale del settore. Tutti i particolari saranno spiegati alle 11, in diretta sulla pagina Regione Emilia-Romagna: l'assessore alla Salute Raffaele Donini, il primario di Radiologia dell'ospedale di Piacenza Emanuele Michieletti e il direttore generale Ausl Luca Baldino racconteranno le conclusioni cui è giunto lo studio. In particolare, mettendo a confronto i dati delle Tac e le informazioni del paziente, valutando la porzione sana del polmone, i medici forniscono ai colleghi di tutto il mondo indicazioni utili a capire se la persona peggiorerà o meno evitando di sottovalutare i casi dai sintomi lievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO