«L’Italia ce la farà», ecco la «ricetta» di Carlo Cottarelli

CREMONA (22 aprile 2020) - L’emergenza Covid-19 sta costringendo il mondo intero a fronteggiare la peggiore crisi economica dalla «Grande Depressione» del 1929. Una vera e propria Terza guerra mondiale per i sistemi economici di tutto il mondo, la prima realmente globale. È uno tsunami che colpirà l’Italia già duramente colpita da quello sanitario. Il nostro Paese, da settimane, trattiene il respiro in attesa di un ritorno alla normalità, continuamente rinviato. Ma che accadrà dopo nessuno osa pensarlo. Certo è che il pesante blocco produttivo, che ormai si protrae da mesi, rischia di mettere in ginocchio il paese. Ne parliamo con Carlo Cottarelli economista e cremonese doc, master presso la London School of Economics, già direttore esecutivo dell'Fmi, il Fondo monetario internazionale a Washington, Commissario per la spending review nei governi Letta e Renzi e Presidente del Consiglio incaricato, seppur per una manciata di ore. Attualmente è Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica di Milano. L’economista cremonese: «Sì al Mes e poi un grande movimento di riforme».

