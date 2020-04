Infusione di plasma «guarito», da Cremona nuova sfida al virus

CREMONA (22 aprile 2020) - Un piccolo grande passo nella lotta al Covid-19 è stato compiuto ieri mattina all’Ospedale Maggiore di Cremona, dove nei reparti di Pneumologia e di Terapia intensiva due pazienti affetti dalla polmonite interstiziale bilaterale e in gravi condizioni hanno ricevuto la prima trasfusione di plasma iperimmune. Si tratta di una sperimentazione avviata a livello regionale dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e Asst di Lodi, con il supporto dell’Avis Lombardia alla quale anche l’Asst di Cremona partecipa.

Ma come funziona? Nelle gravi epidemie virali per le quali non esistono terapie consolidate, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ammette l’utilizzo del plasma prelevato da pazienti guariti per la cura dei malati. Il plasma prelevato contiene infatti alte concentrazioni di anticorpi in grado di distruggere il virus. Questo tipo di terapia, già impiegata ad esempio per Sars e infezione da virus Ebola, si sta tentando anche per il nuovo Coronavirus.

«Qui a Cremona al momento abbiamo individuato cinque ex pazienti completamente guariti che dopo i necessari accertamenti hanno potuto donare — spiega il dottor Giancarlo Bosio, primario di Pneumologia —. Non tutti infatti possono farlo: è necessario che le verifiche rintraccino elevate quantità di anticorpi sviluppati contro il Covid-19».

