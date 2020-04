Ust, raccolta fondi per supporto psicologico e didattico agli studenti e per progetti educativi in carcere

CREMONA (21 aprile 2020) - L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona lancia una raccolta fondi con un duplice obiettivo: da un lato, offrire supporto psicologico, didattico e informatico agli studenti degli istituti della provincia; dall’altro, acquistare materiale per lo sviluppo delle attività educative e formative all’interno del carcere. La campagna, denominata #NONVILASCIAMOSOLI, ha come punto di riferimento il liceo scientifico Aselli, individuato come scuola cassiera e incaricato di rilasciare ricevuta a tutti coloro che sceglieranno di sostenere l’iniziativa benefica attraverso un’erogazione liberale. Un’iniziativa promossa dalla scuola e per la scuola, che si affianca alle preziose azioni messe in campo in questi giorni da Ats Valpadana, Asst di Cremona, enti e associazioni della provincia.

«Vogliamo garantire a tutti gli studenti delle scuole della provincia alcuni servizi utili in questa particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo – spiega il dirigente dell’Ust, Fabio Molinari –. Sapendo che molti ragazzi hanno difficoltà nel preparare in modo adeguato interrogazioni e verifiche e che i genitori non hanno sempre il tempo e le competenze per aiutarli, e ben consapevoli dell’impatto psicologico che questa prolungata quarantena rischia di causare e che potrebbe causare anche il rientro in classe, intendiamo fornire il necessario supporto psicologico e didattico per affrontare al meglio il lavoro a casa e garantire il mantenimento del necessario equilibrio psicologico. Sappiamo che le scuole già stanno facendo molto tramite i docenti in servizio e, con queste azioni, vogliamo supportare il loro prezioso lavoro, cercando di allargare il ventaglio dei servizi a vantaggio degli studenti. Allo stesso tempo intendiamo mettere a disposizione una consulenza informatica, per eventuali problemi di connessione o di navigazione, e dedicare particolare attenzione agli studenti che fruiscono dell’istruzione in carcere, che ci stanno molto a cuore. La scuola, anche se in modo diverso, è sempre in movimento e deve essere supportata da tutti perché gli studenti sono il bene più prezioso per un Paese, soprattutto quando attraversa una fase di profonda crisi economica e sociale come quella attuale. Grazie in anticipo a tutti per quanto vorrete e potrete fare».

Ecco le coordinate bancarie per le donazioni: Causale: progetto #nonvilasciamosoli

Iban (per privati) IT89S0503411400000000107367

C/C postale n. 13173265 intestato al liceo scientifico Aselli di Cremona

