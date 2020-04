Coronavirus, da Doha a Cremona il maxi dono di Galli

CREMONA (21 aprile 2020) - Quasi sei mila chilometri di distanza lo separano dalla sua Cremona. Ma il cuore, Danio Galli lo ha lasciato qui, tra gli inverni nebbiosi della Pianura Padana e le estate afose lungo il Po. Galli è il direttore food&beverage del gruppo Qatar Hospitality, una potenza nel settore alberghiero mondiale, con hotel di lusso sparsi in 40 nazioni, tra i quali il famoso Plaza di New York. Distanze spaziali ma anche mentali: la vita a Doha, dove il manager cremonese vive con la moglie Sas, è qualcosa di molto lontano da quella che si svolge in una tranquilla città di provincia. Eppure, lo sguardo è rivolto al Torrazzo. Anche e soprattutto ora che Cremona e la sua gente stanno soffrendo e lottando per cercare di contrastare il maledetto Covid-19. Così, Galli ha deciso di fare qualcosa e di offrire il suo aiuto: contattando il nostro giornale ha fatto pervenire dal Qatar un migliaio di mascherine da distribuire in base ai bisogni della popolazione: «Mi è sembrato un gesto d’amore naturale verso la mia città in difficoltà e dalla quale manco da ormai 30 anni — racconta — mi sono rivolto al quotidiano La Provincia per avere la certezza che questi dispositivi andassero poi nelle mani giuste, non sapendo quali siano i bisogni reali, ma potendo intuire la gravità della situazione solo dai media e da qualche racconto fatto dai miei famigliari via telefono».

