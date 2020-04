Addio a Pasquale Mascherpa, storico dirigente di calcio

PIZZIGHETTONE (19 aprile 2020) - Lutto nel borgo per la morte di Pasquale Mascherpa, 87 anni, storico dirigente del Pizzighettone calcio. “Era l’anima della società, la memoria storica. E per me era un grande amico - lo ricorda Luciano Bignami -. Con la sua calma e saggezza per oltre 40 anni ha aiutato il Pizzighettone in tutti i modi: trasportando i ragazzi delle giovanili, occupandosi della manutenzione dei campi, andando in panchina alla domenica”. Anche il direttore generale Cesare Fogliazza lo ricorda con affetto: “Per me era Pasqualino, uno di quelli che mi hanno convinto ad entrare nella società. Con lui avevo un rapporto bellissimo e sono molto legato anche alla sua famiglia. Il suo è stato un lavoro prezioso ed equilibrato, è stato un team manager sempre umile e disponibile, non mi dimenticherò le partite a briscola dopo l’allenamento. Sapeva parlare coi giocatori, per lui eravamo una seconda famiglia. E se Pizzighettone è fatto di mattoni, uno grande e importante l’ha messo lui”.

