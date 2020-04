Coronavirus, morti i fratelli D'Avossa: tre lutti in dieci giorni

CREMONA (19 aprile 2020) - Italo se n’è andato il 18 marzo, attaccato a un respiratore dell’Oglio Po, e Carlo si è spento esattamente dieci giorni dopo, nella sua casa di Cremona, appena qualche ora prima di Vanda, spirata all’ospedale di Treviglio. Tre fratelli, strappati alla vita uno dopo l’altro. «Di dieci, eravamo rimasti in sei. Ci eravamo ribattezzati ‘i superstiti’. D’improvviso, quasi senza rendercene conto, ci siamo ritrovati in tre». A parlare è Licio D’Avossa, 83 anni, nome storico del sindacalismo e del volontariato cremonesi. È rimasto solo con Lidia e Aldo a piangere quei fratelli volati via in un soffio.

Italo era virologo e immunologo: a portarlo via, a 79 anni, è stata una nuova forma di quel nemico che aveva sempre combattuto per professione. Carlo, invece, «era il più timido e anche il più buono di tutti noi» riflette Licio. Avrebbe compiuto 81 anni il 21 aprile. Lo stesso giorno in cui era nato Italo, il più amato tra i fratelli: «Si è lasciato andare proprio per il dolore della perdita di Italo – afferma Licio –. Non ha più smesso di piangere, si è letteralmente consumato. In fondo, è proprio come se fosse stato ucciso dal virus anche lui». Per Vanda, invece, l’infezione ha rappresentato la fine di un lungo calvario.

