A Cremona Solidale 94 morti in un mese

CREMONA (19 aprile 2020) - Quello che mostrano i numeri, plasticamente, è la tremenda sequenza di morte che ha colpito Cremona Solidale. Un trend, e un destino comune, purtroppo condiviso con molte residenze socio sanitarie cremonesi e lombarde nei primi mesi di questo maledetto 2020. Nel solo mese di marzo, sono stati 94 i decessi registrati tra gli ospiti di Rsa, strutture per le cure intermedie e comunità alloggio dell’azienda speciale di via Brescia. Tutti dovuti al Covid-19? Ancora presto per dirlo: gli accertamenti sono in corso, ma l’andamento anomalo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso fa presupporre che si sia trattato di una strage generata dal contagio: 127 le morti complessive nel primo trimestre dell’anno (contando che aprile non è ancora terminato), contro le 48 del 2019, ovvero 79 persone in più.

Le cifre, alle quali corrispondono vite interrotte e famiglie nel dolore, sono state fornite dal consiglio di amministrazione dell’azienda speciale di via Brescia ed elaborati dai Servizi Demografici e Statistici del Comune di Cremona.

