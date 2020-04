Il presidente Crotti: «Quello che non si deve fare!»

ROBECCO D'OGLIO (17 aprile 2020) - Un’azienda agricola è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Cremona su disposizione della magistratura per inquinamento ambientale. Dura presa di posizione del presidente della Libera Agricoltori, Riccardo Crotti, che in una nota condanna i comportamenti messi in evidenza dagli Organi di Polizia:

«Quello che non si deve fare!

Il Nucleo di Polizia economica-finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona unitamente al Gruppo Carabinieri Forestali ha posto sotto sequestro un allevamento di bovini da latte nel Comune di Robecco D’Oglio.

Proprio in questi giorni abbiamo in più occasioni descritto gli sforzi che in anni ed anni di duro e silenzioso lavoro i nostri agricoltori hanno sopportato e continuano a supportare per affinare professionalità, innovazione e miglioramento continuo nelle tecniche e nelle condizioni di allevamento.

Abbiamo descritto il rilevante impegno profuso per trasformare le proprie aziende in vere e proprie imprese compiutamente organizzate e rispettose delle norme e dell’ambiente.

E questo a tutela del proprio lavoro e della filiera agro-alimentare che universalmente ci viene riconosciuta come la migliore in un ambito globale.

Ebbene ecco quello che non si deve fare!!!

Comportamenti come quello messo in evidenza dagli Organi di Polizia sono inaccettabili e fortemente da stigmatizzare.

La mancanza di cure adeguate nei confronti dei propri animali, il mancato rispetto del loro benessere, la mancanza di sensibilità nei confronti dei più elementari temi ambientali, le pessime condizioni igieniche generali rappresentano l’antitesi perfetta delle buone pratiche di allevamento che noi cerchiamo continuamente di migliorare.

Peraltro tali pessimi esempi danneggiano pesantemente l’immagine di tutto il settore e la dura fatica della gran parte dei nostri allevatori.

Questa non è la nostra ordinaria realtà. Noi prendiamo con forza le distanze da tali modalità di allevamento e le condanniamo senza alcuna riserva.

Ringraziamo le Forze di Polizia per la attività di controllo espletata e necessaria e che auspichiamo continui con determinazione a tutela delle Aziende che operano nel rispetto delle norme e dell’ambiente e a tutela di tutta la filiera agro-alimentare».