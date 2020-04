Coronavirus: Fase 2, antenne dritte. "Prevenire l'illegalità"

CREMONA (17 aprile 2020) - Dopo l’emergenza sanitaria, quella economica. Con l’avvio della fase 2, bisogna «creare una strategia complessiva di presidio della legalità». E’, questo, l’obiettivo al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine pubblico che si è svolta, ieri, in videoconferenza sotto la ‘regia’ del prefetto Vito Danilo Gagliardi. Vi hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’ordine. il presidente della Provincia, Mirko Signoroni, i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore, il capo della Divisione investigativa antimafia di Brescia e le principali organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e produttive del territorio.

«La discussione si è incentrata sul monitoraggio di ogni possibile segno di disagio sociale e\o economico, così da garantire la coesione sociale in tutta la provincia e specie presso i grandi centri urbani».

I sindaci hanno fatto il punto. Nei giorni dell’emergenza, sono stati consegnati i buoni pasto messi a disposizione attraverso la rete della Protezione civile. «L’analisi del quadro generale, con il contributo delle associazioni di categoria, ha poi restituito una situazione oggettivamente di particolare delicatezza, data la necessità di curare il difficile incrocio dell’azione di sicurezza pubblica e quella di impulso nel dialogo e la mediazione tra gli attori sociali ed economici», si precisa nella nota.

Situazione che, quindi, «richiede un’accorta calibrazione delle misure da adottare e dei tempi entro cui attuarle, nel pieno rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla autorità nazionali e regionali». La ripresa e il ritorno alla normalità saranno graduali e assistite, passo passo, da tutte le garanzie di tutela.

