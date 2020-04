Coronavirus, aziende chiuse non dovranno restituire contributi a fondo perduto

MILANO (16 aprile 2020) - Su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico e di concerto con l'assessore Melania Rizzoli all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, è stata approvata una delibera che evita la restituzione dei contributi a fondo perduto a piccole e medie che hanno ricevuto agevolazioni regionali ma che non hanno rispettato, alla lettera, tutti i vincoli del bando a causa della crisi provocata dall'emergenza epidemica del Coronavirus, senza quindi poter rispettare il requisito l'apertura dell'impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto nei bandi. Lo comunica l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

FORMA DI SOSTEGNO AL REDDITO - Il provvedimento denominato 'Genius' trasforma i contributi concessi a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede, restando comunque impresa attiva e in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare, per i casi di cessazione in toto dell'attività di impresa. "Un ottimo lavoro di squadra - ha commentato l'assessore Rizzoli - che risponde a precise necessità del sistema delle imprese e quindi dei lavoratori lombardi. Una grande collaborazione istituzionale nel segno della condivisione di obiettivi strategici, primo fra tutti garantire condizioni di sostenibilità al tessuto economico della nostra Lombardia".

