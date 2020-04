Coronavirus: Barilla, 120.000 euro per 'Povertà educativa'

MILANO (16 aprile 2020) - La Fondazione Alimenta, costituita da Barilla nel 2009, ha effettuato una donazione di 120.000 euro alla Caritas per il progetto «Povertà educativa». Riguarderà l'acquisto di materiale scolastico e didattico, di supporti informatici per l’apprendimento e l’informazione per la fascia della popolazione in difficoltà per l’emergenza coronavirus. L'importo verrà destinato a ciascuna delle Caritas diocesane periferiche nei territori in cui si trovano siti produttivi del gruppo Barilla: Novara, Cremona, Parma, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Ascoli Piceno, Melfi (Potenza), Foggia, Marcianise (Caserta). «Formazione, educazione e crescita delle generazioni future fanno parte dei valori portanti della nostra azienda», afferma Paolo Barilla, presidente della Fondazione Alimenta e vicepresidente del gruppo Barilla. «La pandemia in atto - sottolinea don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana - colpisce pesantemente quanti sono già in situazioni di necessità e amplia la fascia delle nuove povertà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO