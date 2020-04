La ripresa delle attività dopo il Covid-19

Da Clinica di Neuroriabilitazione, Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e

Riabilitativa, Università Politecnica delle Marche è stato messo a punto il protocollo educativo per promuovere un recupero funzionale globale per coloro che sono stati infettati dal Covid-19.

Per la creazione di questo OPUSCOLO e della piattaforma di esercizi è stata effettuata una ricerca sistematica delle evidenze della letteratura scientifica in merito al ruolo dell’esercizio respiratorio e dell’attività fisica nelle condizioni patologiche caratterizzate da disturbi respiratori acuti e cronici e d è stata inoltre prestata particolare attenzione alle informazioni scientifiche finora disponibili in merito al recupero dopo l’infezione da Covid-19. I risultati sono mostrati nell’opuscolo come consigli e protocolli Le referenze di maggiore importanza sono elencate nelle sezioni «sitografia» e «letteratura scientifica di riferimento».

IL PROGRAMMA E' DISPONIBILE SUL SITO https://www.rehab univpm.it/public/#/covid