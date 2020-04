Covid-19, carabinieri sempre più vicini alla popolazione in difficoltà

CREMONA (16 aprile 2020) - Continuano senza sosta i servizi di prossimità dei carabinieri di Cremona rivolti alle fasce più deboli della società che in questo periodo di grave emergenza sanitaria non possono uscire dalle proprie abitazioni. Ecco quindi che a Grumello Cremonese i militari della Stazione di Pizzighettone hanno aiutato 2 anziane sorelle a recapitare gli effetti personali alla loro terza sorella che si trova attualmente ricoverata presso l’Ospedale Maggiore poiché affetta da “Coronavirus”. Sempre i militari di Pizzighettone hanno altresì provveduto al ritiro di 2 bombole di ossigeno presso una ditta di Castelleone per conto di una farmacia di Acquanegra Cremonese per la successiva distribuzione ai pazienti bisognosi; e non solo, hanno anche coadiuvato la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pizzighettone – San Bassano consegnando a domicilio 7 dispositivi elettronici tra tablet e pc destinati ad altrettanti nuclei familiari con figli minori che ne avevano fatto richiesta motivata per esigenze di didattica a distanza.

Anche a Ostiano i Carabinieri della Stazione sono intervenuti in aiuto di un anziano ricoverato per “Covid-19” all’ospedale civile di Volta Mantovana che per il tramite del presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri aveva chiesto la possibilità di ricevere indumenti puliti ed effetti personali. Altro momento di felicità lo hanno creato i Carabinieri di Castelverde che hanno donato le uova di Pasqua a 10 bambini ospiti insieme alle loro mamme presso una comunità permettendogli, nonostante tutte le loro difficoltà, di poter festeggiare una “dolce” Pasqua. Tutti gesti, questi, che dimostrano la quotidiana vicinanza dei Carabinieri di Cremona ai cittadini ed in particolare a tutti quelli che in questo momento, per svariate ragioni, sono da soli e vedono nell’Arma un sicuro e fidato punto di riferimento.

