Il «caso Cremona» pretende chiarezza

CREMONA (16 aprile 2020) - Sul caso-Cremona, particolarmente vistoso per la rilevanza dei dati percentuali in ambito regionale e nazionale, e per la notevole discordanza fra le cifre elaborate dall’Ats e diffuse dal Pirellone e quelle in possesso dei Comuni (su tutti il divario shock di lunedì, 224 nuovi contagiati in provincia secondo la Regione e 22 per la Prefettura), ieri si è amplificata l’attesa di possibili delucidazioni da parte della Regione, sia sul versante istituzionale che su quello politico.

«Chiediamo a Regione di approfondire il picco dei dati registrato ad inizio settimana nel territorio provinciale», aveva sottolineato il sindaco Gianluca Galimberti, rimandando al confronto chiarificatore in essere tra Pirellone e Ats Val Padana. «Per quanto riguarda il Comune di Cremona, ci tengo però a sottolineare numeri che testimoniano l’utilità dei nostri sforzi: in due giorni i nuovi contagi sono stati solamente sei (uno lunedì e cinque martedì). Ringrazio quindi tutti i cremonesi - e sono tanti - che stanno rispettando le misure assunte per il contenimento della pandemia. Nel frattempo, siamo già al lavoro sul ‘dopo’: protocolli di sicurezza per ripartire con gradualità e incontri con le categorie economiche sulle necessità delle imprese, degli artigiani e dei professionisti».

Nel primo pomeriggio, dopo l’annuncio della richiesta delle opposizioni di istituire una commissione d’inchiesta regionale sulla gestione dell’emergenza, era poi arrivata la replica ‘tranchant’ dell’assessore a bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini: «Come già dissi alcune settimane fa al Movimento 5 Stelle, non vedo l’ora che venga istituita la commissione d’inchiesta evocata anche dal Partito Democratico; abbiamo un sacco di cose che riguardano il suo Governo da mostrare. Ovviamente una volta debellato il virus, ora le polemiche politiche stanno a zero. Prima il dovere, poi il piacere».

