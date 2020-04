Coronavirus, Soresina: positivo anche il quarto tampone, sindaco isolato da 38 giorni

SORESINA (16 aprile 2020) - Isolato da trentotto giorni: quattro tamponi effettuati, tutti positivi. È senza fine la quarantena di Diego Vairani, l’unico della giunta soresinese ancora alle prese col Coronavirus. Ma le mura di casa, e la distanza fisica, non hanno impedito al sindaco di restare in contatto con i cittadini, informandoli quotidianamente sull’andamento dei contagi e dei decessi. «All'inizio ho avuto paura, non me ne vergogno»

Cosa le manca di più della vita normale?

«L’autonomia. Però la quarantena mi ha offerto anche la possibilità di vivere 40 giorni a stretto contatto con mia moglie e mia figlia, come mai ci era capitato. Siamo stati fortunati: la malattia è stata violenta con molte persone, anche qui a Soresina. Noi invece abbiamo avuto sintomi lievi».

L'intervista integrale su La Provincia di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO