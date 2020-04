Coronavirus, consegnate ai Samaritani le borracce di Padania Acque

CREMONA (14 aprile 2020) - Questa mattina presso l’ospedale di Cremona si è proceduto alla consegna di cento borracce ecologiche “Goccia Sport” per i pazienti dell’ospedale da campo di Cremona ricoverati e presi in carico dai medici e dagli infermieri della ONG americana, Samaritan’s Purse.

Da un mese a questa parte alle persone ricoverate viene, infatti, somministrata l’acqua corrente erogata dalla casa dell’acqua, appositamente collocata all’esterno dell’ospedale da campo: un’acqua fresca e particolarmente protetta grazie ai nuovi sistemi di disinfezione in dotazione alle nuove case dell’acqua di Padania Acque.

L’organizzazione americana dell’ospedale da campo ha immediatamente sfruttato l’opportunità offerta dalla società cremonese di utilizzare per i pazienti e gli operatori sanitari le borracce riutilizzabili e la casa dell’acqua.

Diversi sono gli ospedali e case di cura che già da tempo, per i pazienti e il personale sanitario, hanno abbandonato le costose bottigliette di plastica, sostituendole con le borracce riutilizzabili.

La ONG americana ha pensato fosse un bel gesto regalare, attraverso Padania Acque, anche ai pazienti in dimissione la borraccia “Goccia”, un segnale di rispetto ecologico per l’ambiente e subito Padania Acque ha provveduto alla consegna dei contenitori blu.

Padania Acque da alcuni anni sta installando erogatori d’acqua anche nelle scuole e nelle palestre della provincia fornendo a studenti e atleti delle pratiche borracce riutilizzabili, fatte con uno speciale materiale lavabile certificato per il contatto con gli alimenti: il TRITAN.

La società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Cremona, all’inizio dell’emergenza Covid, si è da subito messa a disposizione dell’Asst di Cremona, attraverso i suoi ingegneri e tecnici, per l’allestimento dell’ospedale da campo.

Il supporto tecnico di Padania Acque si è concretizzato con la realizzazione di due linee di acqua, una delle quali dotata di una maggior concentrazione di cloro, necessaria alla disinfezione dell’acqua, destinata al lavaggio delle attrezzature ospedaliere e una di acqua perfettamente potabile destinata ai lavabi e alla casa dell’acqua. In occasione della messa in funzione dell’acqua point, dotato di sistemi di filtraggio all’avanguardia, al personale medico e infermieristico americano erano state donate già 200 borracce, così da ridurre il consumo di plastica usa e getta.

