Coronavirus: Contagi, Cremona è un caso

CREMONA (14 aprile 2020) - Un’alternanza di giorni in cui sembra di poter sperare e docce fredde. È l’andamento altalenante del numero dei casi positivi al Coronavirus registrati giorno per giorno in provincia di Cremona. Così se, ad esempio, il 23 marzo i nuovi casi censiti erano stati 30, il giorno dopo erano diventati 136, per poi calare a 95 il 25 marzo e toccare i 214 il giorno dopo. E anche ieri, dopo molti giorni in cui i casi positivi rimanevano confinati entro le decine, il dato è schizzato a 224. Un’altalena che sembra offuscare lo sguardo a chi cerca di leggere una tendenza. Altrove, invece, come nella vicina provincia di Brescia, l’andamento dei contagi sembra seguire una linea di tendenza in maniera più marcata. C’è forse nella nostra provincia una modalità tutta peculiare di diffusione del virus? «No, lo escludo», spiega Marco Villa, direttore dell’unità complessa Sistemi informativi e controllo direzionale dell’Ats Valpadana. Che aggiunge: «Il nostro registro è alimentato con i dati che ci arrivano dalle tre Asst presenti sul nostro territorio, più quelli che arrivano dalla Regione. Questi dati ci dovrebbero essere comunicati sempre agli stessi orari: una Asst fra le 10 e mezzogiorno, un’altra fra mezzogiorno e le 15 e la terza fra le 15 e le 18. E quelli regionali in mattinata». Insomma, più che un appuntamento è una finestra temporale. «E se qualcuno manda i dati prima, noi li inseriamo lo stesso senza aspettare l’orario canonico. La nostra mission, infatti, è la tutela della salute, dunque prima inseriamo i dati prima siamo in grado dare informazioni aggiornate ai nostri operatori. Privilegiamo la tempestività anche sapendo che può andare discapito dell’omogeneità del raffronto».

