Coronavirus, Sospiro: il mondo delle bocce piange Renato Bonetti

SOSPIRO (14 aprile 2020) - Profonda commozione ha lasciato in ambito sportivo cremonese la scomparsa di Renato Bonetti (classe 1944 di Sospiro) anch’egli non risparmiato dal maledetto Coronavirus. Lo piange in particolare il mondo delle bocce provinciale e regionale. Durante la carriera agonistica in qualità di giocatore, dove ha vestito tra le altre la casacca della mitica Viscontea, ha ottenuto importanti successi in competizioni e tornei anche al di fuori della Lombardia. Terminata si è messo a disposizione del comitato approdando al settore arbitrale negli anni novanta. Persona capace, onesta, sincera, concreta, sempre disponibile a dare una mano sui campi, soprattutto quando c’era di mezzo la solidarietà ed anche in veste di direttore di gara. Da un trentennio Bonetti era anche particolarmente attivo nell’Us Acli. Anche per l’Ente di promozione sportiva presieduto da Bortolo Zigliani seguiva le bocce, accompagnando i giocatori cremonesi tesserati praticamente in tutta la penisola, cogliendo anche un titolo italiano.

